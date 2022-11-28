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Haberler Yaşam On Numara 28 Kasım 2022 On Numara çekiliş sonuçları: On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN!

28 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor!

On Numara çekiliş sonuçlarında geri sayım devam ediyor. On Numara çekilişi bilindiği gibi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştiriliyor. İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 28.11.2022 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
28 Kasım 2022 On Numara çekiliş sonuçları: On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN!

Haftanın son On numara çekişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango On Numara çekilişlerini Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirmektedir İşte, MPİ 28 Kasım On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 KASIM 2022

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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