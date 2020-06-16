Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 181 bin 298'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.842 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...
16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. "
15 Haziran (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.
Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.
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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a yükseldi. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 233 artarak 41 bin 969'a yükseldi. İtalya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 34 bin 405'e çıktı.
Hindistan'da, son 24 saatte 10 bin 667 kişide daha Kovid-19'a rastlandı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 343 bin 91'e yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı.
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