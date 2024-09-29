Açıklamasını demir kafesin içinde okudu

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DHA'nın haberine göre; İzmir'de hayvan hakları savunucuları ve 48 kuruluş, imzaladıkları deklarasyon ile sokak hayvanlarına yönelik yasaya tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu eylemde katılımcılar, Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Hayvan hakları savunucuları burada düzenlenen mitinge katıldı.

AÇIKLAMASINI DEMİR KAFESİN İÇİNDE OKUDU

Bir hayvan hakları savunucusu ise paramotorla gökyüzünde 'Sokaktaki hayvanları yaşatacağız' pankartı açtı.

Mitingde yasaya dikkat çekmek için basın açıklamasını girdiği demir kafesin içinde okuyan İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Derneği Üyesi Pınar Alpasil, "Yasanın ağustos ayında meclisten geçirilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne 16 maddenin iptali için açılan dava yakın zamanda görülecek. 'Hayvanları Koruma Kanunu' denilmesine rağmen kanunun adına, amacına, koruduğu değerlere açıkça aykırı olan bu kanun derhal iptal edilmelidir. Anayasa Mahkemesi hukukun gereğini yerine getirmeli ve katliama dur demelidir" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.