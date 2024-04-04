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        Haberler Gündem AÇIKLAMA GELDİ! Ramaman Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma bedava mı olacak?

        Bakanlıktan açıklama geldi! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

        Ramazan Bayramı öncesinde köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin en net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan geldi. Yapılan açıklama bu son dakika açıklaması, "Ramaman Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? " sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:00
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        • 1

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayramda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar açıklama sonrası, "Ramaman Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? " sorularınayanıt aramaya başladı. İşte bayramda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin alınan karar...

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Köprü ve otoyollar bayram tatili boyunca ücretsiz olacak

        • 3

          BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI?

          Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma araçlarının da bedava olması bekleniyor.

        • 4
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