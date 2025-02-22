Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Sınav için bekleyiş sürerken, yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin en net açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Peki, "Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi ve saati...
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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Sınav süresi ise 165 dakika olacak. Peki, "Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...
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KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılım gösterecek olan adaylar için yazılı açıklama yaptı. Sınavlara ilişkin bilgilendirme yapan Ersoy, hem MSÜ hem de Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın planlanan tarihte yapılacağını duyurdu.
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KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
Kaymakamlık Sınavı'nda 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.
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KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
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2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.
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