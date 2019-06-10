Açıkhava yaz oyunları başlıyor

10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Felatun Bey ile Rakım Efendi'
11 Haziran 2019 Salı Saat 21.15
19'uncu yüzyılın İstanbul'unda geçen eserin kahramanlarından 'Felatun Bey' görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan 'Rakım Efendi' ise ailesinin ölümünden sonra 'Arap Dadı' tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi'nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız 'yanlış batılılaşma' konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. 2018 - 2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Selçuk Soğukçay'ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.
'Hastalık Hastası'
12 Haziran 2019 Çarşamba Saat 21.15
Moliere bu oyunda; saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alır. Oyunun Hastalık Hastası kahramanı 'Argan'ın hastalıkları yüzünden gözü o kadar kararmıştır ki, öz kızını sevmediği bir adamla (doktor) evlendirmeye çalışmakta bir beis görmez. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak, hem sağlığı için harcadığı para cebinde kalacak, hem de kızını zengin olma ihtimali çok yüksek olan bir doktorla evlendirecektir. Ama olaylar hiç de istediği gibi gelişmez... Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Sevil Akı, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan, Yalgın Yeter rol alıyor.
'Bizim Aile'
13 Haziran 2019 Perşembe Saat 21.15
Sadık Şendil'in eseri Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşındı. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkılacak. Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Alp Tuhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor.
'Amanvermez Avni'
15 Haziran 2019 Cumartesi Saat 21.15
Yıl 1908... 'Amanvermez' lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi 'Avni' ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan 'Avni'nin Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılması boşuna değildir. 2018 - 2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor.
'Cibali Karakolu'
16 Haziran 2019 Pazar Saat 21.15
'Cibali Karakolu', hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!