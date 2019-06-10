Açıkhava yaz oyunları başlıyor

'Hastalık Hastası'

12 Haziran 2019 Çarşamba Saat 21.15



Moliere bu oyunda; saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alır. Oyunun Hastalık Hastası kahramanı 'Argan'ın hastalıkları yüzünden gözü o kadar kararmıştır ki, öz kızını sevmediği bir adamla (doktor) evlendirmeye çalışmakta bir beis görmez. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak, hem sağlığı için harcadığı para cebinde kalacak, hem de kızını zengin olma ihtimali çok yüksek olan bir doktorla evlendirecektir. Ama olaylar hiç de istediği gibi gelişmez... Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Sevil Akı, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan, Yalgın Yeter rol alıyor.