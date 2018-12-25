İnsan-bilgisayar etkileşimi araştırma ve uygulama laboratuvarı tarafından geliştirilen Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü mobil uygulamasının kullanımı başladı.

İHA'nın haberine göre; geliştirilen mobil uygulama ile bilim insanları, öğrenciler ve alana ilgi duyan herkes cep telefonları ile sözlüğe erişim sağlayabiliyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sözlüğün faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek görüşlerini şu şekilde aktardı: “Açık ve uzaktan öğrenme alanındaki özgün kavram, tanım ve terimleri içeren bu sözlük, alandaki Türkçe kavram karmaşasına son vererek, tüm kesimlere büyük katkılar sağlayacak. Geliştirilmeye açık ve esnek bir yapıya sahip olan sözlüğe, sözcük ve tanım ekle seçeneklerinden katkı sağlanabiliyor. Açık ve uzaktan eğitim sisteminde bir yeniliği daha hayata geçirdiğimiz için büyük bir sevinç duyuyorum.”

Açık ve uzaktan öğrenme sözlüğüne web üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar ise http://auosozluk.anadolu.edu.tr/index.php?r=site%2Fanasayfa adresinden sözlüğe erişebilirler.