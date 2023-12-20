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        Haberler Gündem 3. Sayfa Açık otoparktaki 35 aracın camını kırdı

        Açık otoparktaki 35 aracın camını kırdı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açık otoparktaki 35 aracın camını kıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 23:51 Güncelleme: 20.12.2023 - 23:51
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        Otoparktaki 35 aracın camını kırdı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediyenin açık otoparkında bulunan 35 aracın camı bir kişi tarafından kırıldı. Camları kıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi´nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, eline aldığı sert bir cisimle park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; 35 aracın camında hasar meydana geldiğini tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        'BÖYLE BİR ŞEYE HİÇ DENK GELMEDİM'

        Otomobili zarar gören Yakup Çep, "Çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Geldim, aracı bıraktım. Yaklaşık 1,5 saat sonra geri döndüğümde aracım bu haldeydi. Benden önce görenler olmuş, polislere haber vermişler. Yaklaşık 35- 40 tane aracın camını kırmışlar" dedi.

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