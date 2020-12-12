AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi sınavları geçtiğimiz 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle AÖL 1. dönem sınavlarını erteledi. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. sınavı ne zaman? İşte AÖL ile ilgili merak edilen detaylar....

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.



İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." açıklaması yapıldı.