Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanan sınavların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce aday, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, sonuçların meb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 23:33 Güncelleme: 06.08.2025 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temmuz ayında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ardından sonuç heyecanı sürüyor. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınarak gerçekleştirilen sınavlar sonrasında, sonuçların ilan tarihi gündeme oturdu. MEB tarafından duyurulacak olan AÖL 2025 sınav sonuçları, öğrencilerin mezuniyet ve bir üst döneme geçiş sürecinde kritik rol oynayacak. Detaylar haberimizde...

        • 2

          3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı belli oldu.

          AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Habertürk Anasayfa