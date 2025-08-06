AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanan sınavların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce aday, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, sonuçların meb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Temmuz ayında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ardından sonuç heyecanı sürüyor. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınarak gerçekleştirilen sınavlar sonrasında, sonuçların ilan tarihi gündeme oturdu. MEB tarafından duyurulacak olan AÖL 2025 sınav sonuçları, öğrencilerin mezuniyet ve bir üst döneme geçiş sürecinde kritik rol oynayacak. Detaylar haberimizde...
3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı belli oldu.
AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.