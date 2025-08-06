Temmuz ayında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ardından sonuç heyecanı sürüyor. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınarak gerçekleştirilen sınavlar sonrasında, sonuçların ilan tarihi gündeme oturdu. MEB tarafından duyurulacak olan AÖL 2025 sınav sonuçları, öğrencilerin mezuniyet ve bir üst döneme geçiş sürecinde kritik rol oynayacak. Detaylar haberimizde...