Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonucu sorgulama: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Yüz yüze olarak uygulanan Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde açıklandı. İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları 24 Aralık tarihinde sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.
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AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.