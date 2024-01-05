AÖF final tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilemektedir. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda, vize notunun %30’u, final notunun %70’i alınarak başarı notu hesaplanmaktadır. Peki, "2024 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?" İşte AÖF güz dönemi final tarihleri...