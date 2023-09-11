Açık liseye geçişler yasaklandı mı? Açık liseye geçilerde MEB'den yeni karar!
Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğin ardından "Açık liseye geçiş kalktı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, açık lise geçişleri yasaklandı mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla iligli detaylar...
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Açık liseye geçişlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklik sonrası gözler "Açık liseye geçiş kalktı mı?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte, açık liseye geçişlerle ilgili yeni kararın detayları...
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İKİNCİ SINIF TEKRARINDA OKULLA İLİŞİK KESİLECEK!
Liselerde sınıf geçmek için ortalama puanının 50'nin üzerinde olması artık yeterli olmayacak. Ortalama puanı 50'nin üzerinde olan ancak 3 dersten fazla dersten geçemeyen öğrenciler sınıf tekrarı yapacaklar. Üst üste iki defa sınıf tekrarı yapan öğrencilerin ise okulla ilişiği kesilecek.
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AÇIK LİSEYE KAYITLAR YASAKLANDI MI?
Açık liseye kayıtlar yasaklanmadı.
Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri taşrada Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.
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Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
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b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.