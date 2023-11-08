2023-2024 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu. 15 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlanan ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. 1. dönem sınavlarına katılım gösterecek olan açık lise öğrencileri, AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "2023-2024 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte 1. Dönem AÖL sınav tarihleri...
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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından AÖL 1. dönem sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2023-2024 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
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AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar
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AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.