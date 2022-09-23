Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: MEB takvimi ile AÖL sınavları ne zaman, online mı? İşte Aç.ık Lise sınavlarına ilişkin detaylar...