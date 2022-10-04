Açık lise sınav tarihleri netleşiyor! 2022-2023: 1. dönem AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL online mı ve yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları 22 Ağustos 2022 - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin bitimine az bir süre kala AÖL sınav takvimi merak konusu oldu. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte AÖL sınav tarihleri...

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