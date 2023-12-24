Açık Lise sınav sonuç tarihi: 2023 1.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Sınavlarını tamamlayanlar AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihini araştırmaya başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylar...
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Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları için geri sayım sona erdi. 23 Aralık'ta başlayan sınavlar 24 Aralık'ta sona erdi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler için "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, MEB takvimi ile 2023-2024 Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgiler...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.
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AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.
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