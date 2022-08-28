AÖL ek sınav yapılacak mı? MEB ile 2022 Açık Lise ek sınavı bu sene ne zaman ve nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mı olacak?

Açık Lise AÖL ek sınav olacak mı? 2022 AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavlarının 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından, ek sınavın yapılıp yapılmayacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık lise ek sınavlarının, ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte AÖL ek sınav hakkında merak edilenler...

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