Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri

Açık havada tiyatro "Buzlar Çözülmeden" oyunuyla devam ediyor

Devlet Tiyatrolarının (DT),Açık Hava Yaz Oyunları Projesi kapsamında bu hafta Ankara’da "Buzlar Çözülmeden" oyunu sahnelenecek.

22.07.2020 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Açık havada tiyatro
AA

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında yararlanılması için hayata geçirdiği projeyle 2 Temmuz Perşembe günü perdelerini açmış ve sahnelediği oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Projenin üçüncü haftasında ise Antalya Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Buzlar Çözülmeden", İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Cevat Fehmi Başkurt’un yazdığı ve Antalya DT Müdürü Alpay Aksum'un yönettiği oyun, Anadolu’nun bir kasabasında, karla kaplı yollar nedeniyle görevine başlayamayan kaymakamın yerine geçen, deliler hastanesinden kaçan bir akıl hastasının kendini kaymakam olarak tanıtmasıyla yaşanan trajikomik olayları anlatıyor.

Dekor tasarımının Gürcan Kubilay’a, kostüm tasarımın Özlem Karabay’a, ışık tasarımının Barbaros Gülaçtı’ya ve müziklerinin Gürkan Çakıcı’ya ait olduğu oyun 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde akşam saat 21.00’de İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde açık havada izlenebilecek.

- Ağustos oyunları, "Anna Karenina" ile başlayacak

Antalya Devlet Tiyatrosunun ardından Ankara Devlet Tiyatrosu 6, 7 ve 8 Ağustos'ta "Anna Karenina" oyunu ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, ağustos ayında da birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İbretlik olay! Düğüne günler kala korkunç gerçeği öğrendi
İbretlik olay! Düğüne günler kala korkunç gerçeği öğrendi
Karadeniz'de bile böylesi yok! Fıkra gibi inşaat
Karadeniz'de bile böylesi yok! Fıkra gibi inşaat
Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti
Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti
Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'
Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'
Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor
Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor
Devlet 200 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için seferber oldu
Devlet 200 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için seferber oldu
İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 790 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 790 bine yaklaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X