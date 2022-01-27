Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılından beri izinli sayılan açık cezaevi mahkumlarının cezaevlerine ne zaman dönecekleri merak konusu oldu. 31 Ocak'a kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin son durumuyla ilgili son karar merak konusu. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?