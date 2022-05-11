Açık cezaevi izin kararları mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Yargı Paketi sonucunda 31 Mart tarihinde bir kez daha uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve bilinmesi gerekenler...