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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, izinler uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinlerinde son durum gelişmeleri!

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, izinler uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinlerinde son durum!

Açık cezaevi izinleri son dönemin en çok araştırılan konuların başında yer alırken mahkum ve mahkum yakınları "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, izinler uzatıldı mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte CTE açık cezaevi izinlerinde son durum!

25.05.2022 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Açık cezaevi izinleri gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır süre gelen açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyordu. Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinleri için Mayıs ayının sonu işaret edilmişti. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, izinler uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı.

  • AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, İZİNLER NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • DAHA ÖNCE HANGİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir TV kanalında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    Bozdağ, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin sürelerine ilişkin kabine toplantısında bir sunum yapacağını ifade etti.

  • AÇIK CEZAEVİ İZNİNDEN DÖNMEYENE NE OLUYOR?

    COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

  • AÇIK CEZAEVİ İZNİ ŞARTLARI

    Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

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