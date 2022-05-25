Açık cezaevi izinleri gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır süre gelen açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyordu. Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinleri için Mayıs ayının sonu işaret edilmişti. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, izinler uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı.