Açık cezaevi mahkumları 15 Nisan 2020 yılından beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerindeler. Açık cezaevi izinlerinin 30 Kasım 2021'de sona ermesi bekleniyordu ancak TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinin sonucunda siyasi partilerin ortak önergesiyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinlerinin uzatılmasına karar verilmişti. Son düzenlemelerden sonra 31 Ocak 2022 tarihinde sona ermesi beklenen ilgili açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabı belli oldu.