Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak adına açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin izinleriyle ilgili son karar belli oldu. Binlerce hükümlü uzun süredir Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılıyordu. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bakan açıkladı: Açık cezaevi izinleri son dakika kararı...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?
TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı.
Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.
Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.
GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ
Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.
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