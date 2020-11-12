Açık artırmaya çıkan ‘en büyük pembe elmas’ 26 milyon dolara satıldı

Rusya'da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan bir elmas 26,6 milyon dolara satıldı.
İsviçre'de alıcı bulan 14,8 karatlık "Gülün Ruhu" adlı taş, satılan en büyük pembe elmas oldu.
Pembe elmasların yüzde 99'u 10 karatın altında büyüklüklerde oluyor.
Elmasın pembe renginin yanı sıra kusursuz iç yapısının da bu rekor fiyata ulaşılmasında etkili olduğu belirtiliyor.
Elmas 2017'de Rusya'da bulunmuştu.
Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş.
Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.
Rekor kıran renkli taşlar
Mayıs 2016: Oppenheimer Mavisi adlı büyük bir elmas 50,6 milyon dolara satıldı. 14,62 karatlık taş, Cenevre'de 20 dakika süren telefon üzerinden açık artırma ile sahibini buldu. Taşın alıcısı bilinmiyor.
Kasım 2015: Mavi Ay adlı 12,03 karatlık mavi elmas, Hong Kong'lu milyarder Joseph Lau tarafından 48,4 milyon dolara alındı. Lau, elması yedi yaşındaki kızına aldığını açıkladı ve adını Josephine'in Mavi Ayı olarak değiştirdi.
Mayıs 2015: Anonim bir alıcı, Gündoğumu Yakutu adlı 25,59 karatlık taşı 30 milyon dolara satın alarak rekor kırdı. Bu taş, o tarihte elmaslar haricinde satın alınan en pahalı taş oldu.
Kasım 2013: Dünyanın en pahalı turuncu elması 35 milyon dolara satıldı. Karat başına en pahalı taş unvanını alan taşın karatı 2,4 milyon dolara denk düşüyor.
Kasım 2010: O güne kadar bulunan en büyük pembe elmaslardan biri olarak nitelenen Graff Pink adlı 24,78 karatlık taş, 46,2 milyon dolara satıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!