SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANAN CADDE VE SOKAKLAR
1. Adalar
Büyükada Gülistan Caddesi Büyükada Çiçekli Yalı Sokak Büyükada Atatürk Meydanı
Çınar Caddesi Büyükada Lonca Sokak Büyükada Saat Meydanı
23 Nisan Caddesi (Şehit Recep Koç Caddesi İle Çınar Caddesi Arası)
Kıvılcım Sokak Büyükada Fayton Meydanı
Büyük İskele Caddesi Büyükada Gündüz Bey Sokak
Zagnospaşa Caddesi (Yel Üfürdü Sokak İle Kıvılcım Sokak Arası) Büyükada Fenerbahçeli Lefter Sokak
Heybeliada Rıhtım Caddesi Büyükada Liman Sokak
Ayyıldız Caddesi (Kışla Ardı Sokak İle Heybeli Mektebi Sokak Arası) Büyükada Özdemir Sokak
Burgazada Gezinti Caddesi (Yalı Caddesi İle No:39
Halikarnas Sokak
Burgazada Çarşı Caddesi (Gezinti Caddesi İle Köykahya Sokak Arası)
Büyükada Oltacı Sokak
Kınalıada Kınalıçarşı Caddesi (Ferit Tüzün Sokak İle Alsancak Caddesi Arası)
Güldalı Sokak
Alsancak Caddesi (Kınalıçarşı Caddesi İle Bahçeli Sokak Arası)
İsa Çelebi Sokak
Kınalıada İskele Caddesi (Alsancak Caddesi İle Başar
Acarlı Caddesi Arası) Büyükada Eğri Sokak
Büyükada Düz Sokak
Büyükada Liman Sokak
Büyükada Tümay Sokak
Büyükada Çınar Meydanı Sokak
Büyükada Altınordu Sokak (Yel Üfürdü Sokak İle Şehit Recep Koç Caddesi Arası)
Büyükada Yel Üfürdü Sokak(Gülistan Caddesi İle
Altınordu Sokak Arası)
Heybeli Kışla Ardı Sokak (Rıhtım Caddesi İle Ayyıldız
Caddesi Arası)
Heybeliada İşgüzar Sokak (Ayyıldız Caddesi İle Bulut
Sokak Arası)
Burgazada Cami Sokak 22 Adalar Kınalıada Sahilhaneler Sokak (Kınalıçarşı Caddesi İle Sakibey Arası)
2. Arnavutköy
Cumhuriyet Meydanı
3. Ataşehir
Küçükbakkalköy Fevzipaşa Caddesi Çandarlı Sokak Yok Gedikpaşa Sokak
Hasanpaşa Sokak
Ozan Veysel Sokak
Sümer Sokak
Turgut Reis sokak
Süreyyapaşa Sokak
Celal Dora Sokak
Marmara Caddesi Havuz Meydanı
Kirazlı Caddesi 628. Sokak Bağcılar Meydanı
Menderes Caddesi YGüneşli Meydanı
Çarşı Caddesi
Ahmet Kabaklı Caddesi
Eski Pazar Caddesi
4. Bahçelievler
Şirinevler Mahallesi,
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Hürriyet Mahallesi,
Sümbül Sokak
Şirinevler Mahallesi,
Meriç Sokak
5. Bakırköy
Ebuziya Caddesi Yok Bakırköy Meydanı
Fahri Korutürk Caddesi
Fatih Terim Stadyumu Önü
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