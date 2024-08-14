Acıgöllü kaplumbağa terbiyecisi 30 kaplumbağayı besliyor

"30'a yakın kaplumbağa var. Çiğ köfteci ve restorandaki arkadaşlar marulların dış kısmını atmıyor, bize veriyor. Kaplumbağalar marulu çok seviyor. Onlar yerken biz de oturup keyifle seyrediyor, mutlu oluyoruz. Burada yeşillik olmadığı için aç kalan hayvanları marulla besliyorum.