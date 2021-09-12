Açığa alınan polis yine dolandırdı

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Zafer Samancı'nın haberine göre ilk olay cuma günü Muammer Top'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya gelerek polis olduğunu söyleyen bir kişi, 14 bin liralık kadın künyesi ve 1500 lira değerindeki çocuk künyesini almak istediğini ama üzerinde para olmadığını söyledi.

Dikilitaş Polis Lojmanlarındaki evine beraber gidip parayı orada teslim etmek istediğini belirtti. Kuyumcunun aracıyla lojmanlara giden şüpheli, eşinin evde olmadığını belirtip polis evinde lobide kuyumcuya çay ısmarladı.

Bir süre burada oturduktan sonra da "Eşim gelmiş, ben parayı alıp geleyim" dedi. Güven sağlamak için polis kimliğinin fotoğrafını çektiren şüpheli, sonra altın künyeleri alıp lojman bahçesinden çıkarak uzaklaştı. Uzun süre beklemesine rağmen şüphelinin geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Muammer Top polise başvurdu.

AYNI YÖNTEMLE İKİNCİ DOLANDIRICILIK

Muammer Top emniyette şikayet başvurusunu yaparken başına gelecek ikinci olaydan habersizdi. Çünkü iddiaya göre Bilal B., Muammer Top'un aynı cadde üzerindeki diğer kuyumcu dükkanına da gitti. Dükkanda çalışan görevliye kendini polis memuru Ali B. diye tanıttı. 26 gram altın için 14 bin liraya anlaştı. Parayı almak için de polis evine gittiler ve şüpheli burada altınlarla ortadan kayboldu.

Polis yaptığı araştırmada iki olayı da gerçekleştiren şüphelinin 3 suçtan kaydı olan, 5'i dolandırıcılık, ikisi tehdit ve hakaret olmak üzere 7 suçtan da aranan polis memuru Bilal B. olduğunu belirledi. Şüphelinin Hatay'da görevliyken karıştığı suçlar yüzünden açığa alındığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.