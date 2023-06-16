San Francisco'daki California Üniversitesi'nde fizyolog olan David Julius, baharatlı yemek yemenin dilde ve dudaklarda karıncalanma ayrıca terleme gibi çeşitli fizyolojik tepkilere yol açtığını söyledi.
Julius, "Hepimiz duyusal deneyimlerden hoşlanırız, baharatlı yiyecekler hayatı daha renkli hale getirebiliyor" dedi. Ancak acıyı sevenler bile bazen bu etkilerden hoşlanmıyor. Özellikle terleme reaksiyonu, sindirim sistemi üzerinde ısı ile aktive olan sinir reseptörlerine bağlandığını için sık görülüyor.