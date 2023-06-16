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Acı yemek sağlıklı mı zararlı mı? Acı yemenin vücudumuza etkisi nedir?

Acı yemek sağlıklı mı zararlı mı? Acı yediğimizde vücudumuzda neler oluyor?

Bazı kültürlerde acı baharatlar çocukluktan beri tüketilir. Bazı kişiler ise en ufak bir acı yemeğe bile tahammül edemez. Uzmanlara göre acının faydası olduğu kadar zararı da var. Peki, acı sağlıklı mı yoksa zararlı mı?

Giriş: 16.06.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • San Francisco'daki California Üniversitesi'nde fizyolog olan David Julius, baharatlı yemek yemenin dilde ve dudaklarda karıncalanma ayrıca terleme gibi çeşitli fizyolojik tepkilere yol açtığını söyledi.

    Julius, "Hepimiz duyusal deneyimlerden hoşlanırız, baharatlı yiyecekler hayatı daha renkli hale getirebiliyor" dedi. Ancak acıyı sevenler bile bazen bu etkilerden hoşlanmıyor. Özellikle terleme reaksiyonu, sindirim sistemi üzerinde ısı ile aktive olan sinir reseptörlerine bağlandığını için sık görülüyor.

  • EN ÇOK TERLEMEYE NEDEN OLUYOR

    Dr. Julius'un Nobel ödüllü çalışmasında keşfettiği sonuca göre, birçok baharatlı yemeğin vazgeçilmezi olan biber tüketildiğinde, reseptörlere bağlanan ve daha sonra beyne iletilen ağır sinyaller, kapsasin bileşiğini içeriyor. Karabiber, yaban turpu ve hardalda bulunan ana kimyasallar daha güçlü olsa da aynı reseptörlere bağlı.

  • ATEŞLE TEMAS EDİLDİĞİNDE GÖNDERİLEN BENZER SİNYALLER İLETİLİYOR

    Sinirler beyne, gerçek ateşle temas ettiğinizde gönderilecek sinyallere benzer sinyaller gönderiyor. Bunun üzerine vücudumuz kendini soğutmak için terlemeye başlıyor. Dr. Julius, "Kapsaisin vücut sıcaklığının arttığını düşündürür, kandırır ve böylece beyin ısı artırması gerektiğini düşünür" dedi.

  • MİDE VE BAĞIRSAK SIKINTILARINA NEDEN OLABİLİYOR

    Baharatlı yiyecekleri ölçülü bir şekilde tüketen halihazırda mide sorunları olmayan kişiler için genellikle sorun teşkil etmez. Ancak sindirime yardımcı olan bölgelerde iltihaplanmaya neden olma, mide ekşimesi, mide ağrısı ve ishale neden olabiliyor.

    Mide zarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan gastrit rahatsızlığından mustarip kişiler ise karın ağrısının armasından şikayetçi olabiliyor.

  • YARALI OLDUĞUNU GÖSTEREN ÇALIŞMALAR DA MEVCUT

    Bazı çalışmalar da baharatlı gıda tüketiminin sağlığa yararları olduğunu gösteriyor. Örnek olarak bir çalışmada günlük kapsaisin takviyesi almak (dört veya beş biber miktarına denk gelir) metabolizmayı hızlandırıyor ve katılımcıların 14 haftalık bir süre boyunca günde fazladan 200 kaloriye eşdeğer yaktırdığı tespit edildi.

     

  • KALORİ YAKTIRIYOR VE KALBE İYİ GELİYOR

    2022 yılında 6 binden fazla yetişkini kapsayan bir çalışmada ise bilim insanları biber tüketiminin kalbe kan sağlayan koroner arterlerin duvarlarında kalsiyum birikiminde azalma ile bağlantılı olduğunu kanıtladı. Ancak düzenli baharatlı yiyecek tüketiminin uzun vadede obezite veya kalp krizi olasılığını azaltıp azaltmayacağı belirsiz.

    Kaynak: The New York Times

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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