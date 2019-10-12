Trabzon’un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesi’nde 24 Nisan 2019 tarihinde iki kardeşin silahla oyunu ölümle sonuçlanmıştı. Yaşanan olayın ardından savcılık soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Baba Vedat D.’ye dededen kalma

olduğu iddia edilen el yapımı ruhsatsız tabancayla yatak odasında oynayan K.D. (14),tabancanın ateş alması sonucunda yanında bulunan 9 yaşındaki kardeşi Yusuf Emir D., sağ omzundan vurduğu belirlendi.

Yatak odasından mutfağa koştuğu belirlenen Yusuf Emir D., annesi Yasemin D.’ye “Vuruldum anne” dedikten sonra yere yığılmış, kanlar içerisindeki Yusuf Emir D. kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

JANDARMA TÜM AİLENİN İFADESİNE BAŞVURDU

Ruhsatsız silahla yaşanan olayın ardından baba ve oğlunun ifadesi alındı. Vedat D. olayın nasıl olduğunu bilmediğini belirterek, silahın dededen kalma olduğunu söyledi. Oğlunun ölümünün ardından müşteki sıfatıyla ifade veren anne Yasemin D., çocukların silahla oynadığını gördüğünü ve silahı dolaba koymalarını istediğini belirterek, “Yusuf ve K. yemek yemişti. Diğer oğlum S. için yemek hazırlarken, Yusuf silaha bakmak için yatak odasına gitti. K.’yı Yusuf arkasından göndererek silahı dokunmasını söylemesini istedim. Tam bu sırada silah patladı” dedi.

SVAPLAR ÜZERİNDE ATIŞ ARTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yusuf Emir D.’ye isabet eden kurşunu bitiş atış olmadığı belirlenirken, jandarmanın hazırladığı uzmanlık raporunda ise K.D.’nin

svaplar üzerinde atış artıkları olduğu tespit edildiği yönünde rapor hazırlandığı ortaya çıktı. Ayrıca K.D.’nın tişörtünde de atış

artıkları olduğu belirten rapor dosyaya girdi.

SAVCI BABANIN VE AĞABEYİN HAPSİNİ TALEP ETTİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, Vedat D.’nin silahı özensiz bir şekilde evinde bulundurduğu, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle taksirli ölüme neden olma, ruhsatsız silah ve mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan hapsini istedi. Bu arada elindeki silahın ateşlenmesi sonucu kardeşini vurduğu iddia edilen K.D. ise taksirli ölüme neden suçundan yargılanmasına karar verildi. Baba asliye ceza mahkemesinde, K.D. ise çocuk mahkemesinde hakim

karşısına çıkacak.