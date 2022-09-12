Acı olay! Küçük kız merdivenden düştü

Sinop'ta, merdivenden düşen Aişe Esma Bekmezci (7) hayatını kaybetti.

Olay, Erfelek ilçesinin Yeniçam köyünün Gülyan mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, oyun oynarken evlerinin önünde inşaatı devam eden merdivenden düşen Aişe Esma Bekmezci, ağır yaralandı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, buradaki müdahale sonrası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kız çocuğu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aişe Esma Bekmezci'nin ölümü ailesini ve yakınlarını gözyaşına boğdu.