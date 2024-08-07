Acı olay! Çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu
Eskişehir'de sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuğu kurtaran İrfan Bağrıaçık, suda kayboldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedenine ulaşıldı
Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir çocuk sulama kanalının kıyısında dolaşırken, suya düştü.
Bunu gören İrfan S., suya atlayıp çevredekilerin de yardımıyla çocuğu kurtardı.
Çocuk sudan çıkarılırken bu sırada İrfan Bağrıaçık gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sulama kanalı üzerinde arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. İrfan Bağrıaçık'ın bulunması için itfaiye ekibinde yer alan dalgıçlar sulama kanalına girerek arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu. Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Bu arada Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.