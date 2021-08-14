Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

AA

Tunceli'de, yaşadığı çeşitli sağlık problemleri nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden CHP Genel Başkanı Fecire Işık için Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

AA'da yer alan hare göre törene, Işık'ın ailesi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Vali Mehmet Ali Özkan, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Alevi dedesinin dua okuyarak, helallik almasının ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürüldü.

CENAZEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cemevinde bir süre taziyeleri kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerle Atlantı köyüne giderek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.