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Bingöl'de Hülya Koca ve bebeği koronavirüse yenik düştü

Bingöl'de geçen yıl evlenen ve 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanınca sezaryenle alınan bebeği 4 gün önce ölen anne Hülya Koca (27) da, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

21.08.2021 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
ACI HABER! Son dakika haberleri: Hem anne hem de bebek koronavirüse yenildi
DHA

Bingöl'de 11 ay önce evlenen Hülya Koca, hamileliğinin 7'nci ayında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Semptom göstermesi nedeniyle yapılan tahlillerde koronavirüs testi pozitif çıkan Koca, hamile olduğu için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağırlaşan Koca, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisine başlanan Koca'nın durumunun riske girmesi üzerine sezaryenle alınan ve virüs kaptığı belirlenen bebeği, doktorların çabalarına rağmen 4 gün önce öldü.

Tedavisine devam edilen anne Koca'nın ise durumu ağırlaşınca entübe edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Hüllya Koca, bugün hayatını kaybetti. Koca'nın yakınları otopsinin ardından cenazesini alarak Bingöl merkez Simanı Mahallesi Mezarlığı'na götürdü. 4 gün önce ölen bebeğinin yanında toprağa verilen Koca'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Yakınları, Hülya Koca'nın hamile olduğu için aşı olmayı redettiğini ileri sürdü.

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