Acı Biberli Pide

(4 Kişilik)

Malzemeler:

2 adet hazır pide ekmeği

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1-2 çorba kaşığı un

Salçası İçin:

2 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tutam kırmızı toz biber

1 tutam pul biber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 avuç sivri biber (isteğe göre tatlı veya acı)

Hazırlanışı:

Sosu için; Tüm malzemeyi bir kasede iyice karıştırın.

Hamurları yoğurma kabına alın. Zeytinyağını ekleyip yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. İki ayrı eşit hamur elde edin. Her hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde elinizle veya merdane ile tepsinizin içine sığacak şekilde açın. Üzerine sosu sürün. Her iki pideyi de önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından alın, rendelenmiş peynirleri serpin, biberleri de üzerine yerleştirin. Tekrar sıcak fırına verin. 10 dakika daha fırında pişirin. Fırından alın, sıcak sıcak servis yapın.