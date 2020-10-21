Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach'la karşılaşacak olan Inter'de Achraf Hakimi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."