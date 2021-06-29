Achille Polonara, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro yapılanması dahilinde 5´inci dış transferini duyurdu. Daha önce Devin Booker, İsmet Akpınar, Marial Shayok ve Pierria Henry´i kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son olarak TD Systems Baskonia formasını terleten Achille Polonara´yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 2017-2019 yılları arasında İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile yakaladığı çıkış ile Baskonia´ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti. İtalyan oyuncu, 2019-2020 sezonunda Baskonia ile İspanya Basketbol Ligi´nde (ACB) şampiyonluk yaşadı.

Polonara, geçtiğimiz yıl Euroleague´de çıktığı 33 maçta 12.2 sayı, 6.6 ribaund, 1.9 asist, 1.2 top çalma istatistikleri ile mücadele ederken, 16.5 verimlilik puanı yakaladı.



