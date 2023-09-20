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        Haberler Yaşam Acemi sürücünün yazısı gülümsetti

        Sürücünün yazısı gülümsetti

        Eskişehir'de acemi sürücünün otomobilinin arka camına astığı "Çok çok acemi ve paniğim özür dilerim!" ifadelerini içeren yazı gülümsetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:28
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        Acemi sürücünün yazısı gülümsetti
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilin arka camına asılan yazı dikkat çekti.

        Yazıda, “Çok çok acemi ve paniğim özür dilerim!” ifadeleri ve gülücük yer aldı.

        Acemiliğini samimi bir şekilde anlatan vatandaş, başta sürücüler olmak üzere görenlerin yüzünü gülümsetti.

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        #Sürücünün yazısı
        #haberler
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