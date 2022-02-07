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Haberler Yaşam Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti

Trafikteki acemi bir sürücü, araçları kendisine karşı böyle uyardı

İstanbul’da bir sürücü arabasının arkasına yazdığı yazı ile kendisine karşı uyarıda bulundu. "Acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

07.02.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti
İHA

İstanbul’da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu. Sürücü, aracının arkasına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden, kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, aracın arka kısmına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu.

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