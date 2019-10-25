Açelya Akkoyun kimdir? Kaç yaşında, nereli, kilosu ve boyu kaç?

Son zamanlarda reklamların aranan yüzü haline gelen Açelya Akkoyun'un hayat hikayesine göz atalım.

Doğum Tarihi: 31 Aralık 1972

Doğum Yeri: Adana

Nereli: Adana

Yaşı: 47 yaşında

Boyu ve Kilosu: 1.72 cm ve 65 kg

Burcu: Oğlak

Açelya Akkoyun Biyografisi

Eğitimi: Annesi emekli İngilizce Öğretmenidir. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlamıştır. Lise hayatını ise İstanbul Fenerbahçe Lisesi’nde görmüştür. Liseden sonra üniversite öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Özel Hayatı: Açelya Akkoyun ilk evliliğini 10 Haziran 1998 yılında sinema ve tiyatro sanatçısı olan Civan Canova ile yapmıştır. Fakat daha sonra istenmeyen sebeplerden dolayı 2002'de boşanmıştır. Tarihler 5Temmuz 2006'yı gösterdiğinde ise iş adamı Enis Cergel ile hayatını birleştirmiştir. Mutlu evliliğini 2009 yılında Alya Deniz isimli kızını dünyaya getirerek taçlandırmıştır.

Oynadığı diziler: Mahallenin Muhtarları, Son Söz Sevginin, Çakalların İzinde, Suçlu Kim, Mirasyediler, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Hayvanlara Dokunduk, Sıdıka, Ekmek Teknesi, İki Arada, Hayat Bilgisi, Kırık Ayna, Sınırlı Aşk, Saç Saça Baş başa, Aşk Her Yaşta, Kadının Sessizliği, Hasret, Evimin Erkeği, Doksanlar, Evlilik Okulu gibi pek çok dizide rol almıştır.

Oynadığı diziler dışında Sessizlik, Hatanın Bedeli ve Saklı Yüzler adlı sinema filmlerinde de rol almıştır.

Sunuculuk Yaptığı Programlar: İlk sunuculuk kariyerini 4×4 isimli yarışma programının sunuculuğunu yaparak başlamıştır. Daha sonra ise 1998,1999 ve 2000 yıllarında arka arkaya Antalya Film Festivali'nin sunuculuğunu üstlenmiştir. Yine 2000 yılında ise Çocuktan Al Haberi adlı programı da yine Açelya Akkoyun sunmuştur.

İş Hayatı: Daha üniversite öğrencisi iken İstanbul Şehir Tiyatroları Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Palyaço Prenses, Yavru Kimin gibi tiyatro oyunlarında rol alarak kariyerine başlamıştır. 1989 yılında Zülfü Livaneli'nin Güneş Topla Benim için isimli şarkısının klipinde rol almıştır. 1992 yılından 2001 yılına kadar devam eden Mahallenin Muhtarları isimli dizide Ebru olarak karşımıza çıkmıştır. Bu diziyi 1993'teki Son Söz Sevginin dizisindeki Ayla karakteri takip etmiştir. Yine 1993'te Çakalların İzinde,1994’te Sessizlik isimli sinema filminde ve Suçlu Kim isimli dizisinde rol almıştır. 1995 yılında 4×4 programının sunuculuğunu yapmıştır.1995 senesinde Mirasyediler ve Çiçek Taksi, 1997'de Böyle Mi Olacaktı, Hayvanlara Dokunduk ve Sıdıka dizileri,2002 yılında Derya karakteri ile İki Arada, 2003 yılında ise Emel karakteri ile Hayat Bilgisi’nde, Süreyya rolü ile Kırık Ayna'da ve Sınırlı Aşk'ta rol almıştır. 2005'e gelindiğinde ise Türkan rolü ile Aşk Her Yaşta ‘da, Güzin rolü ile Hatanın Bedeli adlı filmde ve Mine rolü ile Kadının Sessizliği projelerinde yer almıştır. 2006'da Saklı Yüzler ve 2007'de de Evimin Erkeği dizisinde oynamıştır. Sene 2013'te Hakan Vanlı ile başrollerini paylaştığı Evlilik Oyunu dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Son dizi projesi olan Doksanlar dizisinde ise Çeyizci Süheyla'ya hayat vermiştir. Dizileri dışında1998,1999 ve 2000 yıllarında Antalya Film Festivalinin sunuculuğunu da başarı ile yapmıştır. 200 yılında ise Çocuktan Al Haberi isimli çocuk programının da sunuculuğunu üstlenmiştir. Daha sonraları ise dizilerde pek göremediğimiz Açelya Akkoyun reklamlarda daha çok görünmeye başlamıştır. Pril, Luna, İş bankası gibi ünlü markaların reklam yüzü olmuştur. Yeni dönemde ise Girdap isimli TV dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Diğer Bilgiler: Son zamanlarda verdiği kilolar ile gündeme gelen Açelya Akkoyun bunun sırrı olarak; "El yemeği tercih edin. Paketlenmiş gıdaları tüketmekten kaçının. Bence her bünye bir roman ve herkes kendi romanının yazarıdır." demiştir.

Ekstra olarak drama dersleri vermektedir.

Mutlaka saat 23:00'da uyumaya özen göstermektedir.

Ayrıca Açelya Akkoyun sigara içen annelere katil demektedir.

Açelya Akkoyun'a eşi ve kızı ile mutlu bir hayat diliyoruz.