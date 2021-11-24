Türkiye'ye geliyorlar!

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Müzik grubu A.C.E'nin Türkiye'deki sevenleriyle de buluşacağı konser, 27 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Türkiye'deki Kore hayranlarının yakından tanıdığı Koreli ünlü oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunu üstleneceğini konser, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Geçtiğimiz yıl "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde dans eden ve sosyal medyanın gündemine yerleşen grubun İstanbul konseri de yine sürpriz danslara ve şovlara sahne olacak.

Grup, konser sonunda dünyada büyük ses getiren "Squid Game" oyunun kostümlerini giyerek konsere gelenlerle oyunlar oynayacak.