Aççana Höyük, geleneksel yöntemlerle onarılıyor
Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'na ev sahipliği yapan Hatay'daki Aççana Höyük'te, depremlerde hasar gören bölümler kerpiç tuğlalarla kaplanıp korunuyor
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AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının yedinci bölümünde Hatay'daki Aççana Höyük'te yürütülen onarım ve koruma faaliyetleri ele alındı.
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Mukiş Krallığı'nın başkenti Alalah'ın bulunduğu belirlenen Reyhanlı ilçesindeki höyükte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde onarım ile koruma çalışması yapılıyor.
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Kalıntıları 3 bin 500 yıl öncesine tarihlendirilen höyükteki işlemler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar'ın başkanlığındaki 25 kişilik ekiple yürütülüyor.
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Ekipte, restoratör, arkeolog ve öğrenciler de yer alıyor.
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"KÜLTÜR MİRASIMIZI YAŞATMAYA GAYRET EDİYORUZ"
Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar, saray duvarları kalıntılarının bazı bölümlerinde afet nedeniyle hasar oluştuğunu söyledi.
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Höyükte 20 yıldır arkeolojik kazıların yürütüldüğünü dile getiren Akar, bu sezon kazıdan daha çok depremde zarar alan bölümlerin onarımı ve korunmasına yoğunlaşacaklarını anlattı.
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Akar, höyükteki işlemlerin geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Höyükte Tunç Çağ'a tarihlenen yapıların tamamı kerpiçten.
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Biz bu yapıları koruma altına almak için geleneksel yöntem olan toprak, saman ve suyu karıştırarak kerpiç tuğlalar üretiyoruz. Bu tuğlalarla zarar gören yapıları kaplayarak koruma altına alıyoruz" diye konuştu.
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Aççana'daki kerpiç yapıların 1930'lu yıllardaki kazılarda açığa çıkarıldığını belirten Akar, şöyle devam etti:
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"Buradaki kerpiç yapılar 100 yıla yakındır açıktalar. Bu yapıları yağmurdan, erozyondan ya da büyük felaketlerden korumak adına geri dönüşü olan geleneksel yöntemler kullanarak koruma yöntemi uyguluyoruz.
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Bu yıl tehlike oluşturan alanlarda yaptığımız çalışmamızı gelecek yıllarda da devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Bu belki de bizim 5 yıllık programımız olacak. Burada, kültür mirasımızı yaşatmaya, kent belleğinin en eski yapılarından birini ayakta tutmaya gayret ediyoruz."
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Akar, öğrencileriyle 6 Şubat'taki depremleri yaşadıklarını belirterek, Mukiş Krallığı'na ev sahipliği yapan höyükteki faaliyetlerin kendileri adına "iyileştirici" bir yanı olduğunu kaydetti.
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