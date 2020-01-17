AHLAKSIZ PAYLAŞIMINA CEZA GELMİŞTİ



Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedimişti.