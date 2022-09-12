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Aç Karnına Tüketilen Bu Besinler Kabusunuz Olabilir! Sakın Yemeyin

Aç karnına tüketilen bu besinler kabusunuz olabilir! Sakın yemeyin

Sağlıklı beslenmenin en önemli yapı taşı sağlam bir kahvaltıdan geçer. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda ne yediğiniz sağlığınız için oldukça önemli. Sabah kahvaltısını sadece tüketmek değil içeriğinde ne olduğu da bu noktada önem teşkil ediyor. Kahvaltıda ne yediğiniz kadar nelerden uzak durmanız konusu da bu noktada en çok dikkat edilmesi gerekenlerden. Güne başlarken tükettiğiniz ilk gıdalar siz farkında olmadan sağlığınızdan edebilir. Üstelik sadece kahvaltıda değil diğer öğünlerde de aç karnına tüketilmemesi gereken besinler bulunuyor. Siz siz olun aç karnına bu ürünleri tüketmeyin!

12.09.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Acıktığımızda daha kolay yiyeceklere yönelerek açlığı bastırmak isteriz. Bir an önce karnımızı doyuma içgüdüsüyle önümüze çıkan her besini yiyiveririz. Oysa açken ne tercih edildiği bilhassa dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Özellikle kahvaltıda seçilen ürünler günün geri kalanında nasıl bir enerjiye sahip olacağımızın göstergesidir. Aç karnına tüketilen besinlere dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açmış olursunuz. Besinlerin içerisinde bulundurdukları vitaminler ve asit oranları günün hangi vaktinde ne tüketilmesi gerektiği konusunda ipuçları verir. Aç karnına tüketilmemesi gereken yiyeceklerin neler olduğunu bilmiyorsanız siler için araştırıp bir araya getirdik. İşte aç karnına tüketilmemesi geren besinler

  • DOMATES

    C vitamini deposu olan dometes aynı zamanda, tanik asit içerdiği için aç karnına yemekten kaçınmalısınız. Bu asit, midenizde bulunan ve genellikle ağrılı mide sorunlarına neden olabilecek asit miktarında artışa yol açacaktır. Bu nedenle, ülser gibi mide problemleriniz varsa, kendi iyiliğiniz için bu tür asitli yiyeceklerden uzak durmanız en iyisidir.

  • GAZLI İÇECEKLER

    Birçok insan günün herhangi bir saatinde alkolsüz içecekler içmenin uygun olduğuna inanır. Ancak bu tavsiye edilmez. Alkolsüz içecekleri başka bir şey yemeden içtiğinizde mideniz çok şişebilir. Daha da kötüsü, midenizdeki asit seviyesini yükseltebilirsiniz. Bunun uzun vadeli etkisi yemek borusu kanseridir. Midenizdeki asit seviyesi yükseldikçe farklı farklı hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Çok fazla soda içtiğinizde Sal mutasyonunun oluşmasına neden olursunuz.

  • YAĞLI BÖREKLER

     

    Sabah erkenden çoğu insan mutfakta ya da yemek masasında gördüğü ilk şeye uzanıp onu yer ve hızla evden çıkar. İlk ve en kolay kapılacak şeylerden biri, puf böreği gibi hızlı bir atıştırmalıktır. Sizi daha tok hissettirseler de en iyisi değiller. Bu atıştırmalıklar, mide zarını tahriş eden maya ile doludur.

  • BAHARATLI YİYECEKLER

    Baharatlar yemeğinizin tadını ve kokusunu kolayca daha iyi hale getirebilir. Baharatlı yiyecekler aç karnına yemek için en iyisi değildir. Bunun nedeni, daha sonra kramplara ve hatta asidik reaksiyonlara dönüşen mide tahrişine kolayca neden olmalarıdır. Çok keskin bir kokuya ve ayrıca bir tada sahip oldukları için hazımsızlığı kolayca tetiklerler. Aç karnına kaçınmanız gereken baharat örnekleri arasında acı biber, sarımsak ve zencefil bulunur.

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