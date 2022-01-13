Aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan ve yerleşim yeri yakınına kadar inen tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.

AA'nın haberine göre ilçenin 2 bin 400 rakımdaki Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, kara yolunda gezinen bir tilki fark etti.

Bir süre kontrol noktası yakınında yiyecek arayan tilkiyi jandarma ekipleri ekmekle besledi.

Uzun süre aç kaldığı için bitkin düştüğü gözlemlenen tilki, karnını doyurduktan sonra tekrar doğaya döndü.