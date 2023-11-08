Aç kalan kızıl tilkinin fare avı görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı
Giriş: 08.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:36
- 1
Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ilçedeki sarıçam ormanları bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanlarına barınma ve üreme imkanı sunuyor.
- 2
Aç kalan bir kızıl tilkinin Acısu bölgesinde fare avına çıkması ve ilginç hareketleri objektife yansıdı.
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13