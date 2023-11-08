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        Haberler Yaşam Aç kalan kızıl tilkinin fare avı görüntülendi

        Aç kalan kızıl tilkinin fare avı görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:36
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          Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ilçedeki sarıçam ormanları bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanlarına barınma ve üreme imkanı sunuyor.

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          Aç kalan bir kızıl tilkinin Acısu bölgesinde fare avına çıkması ve ilginç hareketleri objektife yansıdı.

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