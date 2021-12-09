Red Bull-Honda takımından Max Verstappen ile Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021 sezonunda, 47 yıl sonraki ilk, Formula 1 tarihinde ise 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başlayacak.

Şampiyonluk düğümü, 1950'den beri düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 30. defa son yarışta çözülecek. Fakat pazar günü yapılacak sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde, F1 tarihinde daha önce sadece bir defa görülen bir rekabet yaşanacak.

Hem Hollandalı Verstappen (9 birincilik, 8 ikincilik, 1 dokuzunculuk, 5 en hızlı tur, 5 sprint sıralama puanı) hem de Büyük Britanyalı Hamilton (8 birincilik, 7 ikincilik, 1'er üçüncülük, dördüncülük, beşincilik ve yedincilik, 6 en hızlı tur, 2 sprint sıralama puanı), son yarışa 369,5 puanla girecek.

Bu durumun aynısı, birinciye 9 puan verilen ve yalnızca ilk 6'nın puan alabildiği, 15 yarışlık 1974 sezonunda yaşandı. McLaren-Ford sürücüsü Emerson Fittipaldi ile Ferrari'den Clay Regazzoni, ABD'deki son yarışa 52'şer puanla başladı. Mücadeleyi 4. sırada bitiren Fittipaldi, Regazzoni'nin 11. olmasıyla kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazandı.

Daha fazla puanın dağıtıldığı mevcut sistemde eşitlik yaşanma ihtimalinin eskiye göre düşüklüğü göz önüne alınırsa motor sporları tutkunları, belki de modern F1 çağında ilk ve son kez böyle bir yarışa tanıklık edecek.

EŞİTLİK BOZULMAZSA ŞAMPİYON VERSTAPPEN

Aslına bakılırsa şampiyonluk hesabı karmaşık sayılmaz. Fazla puan alan sürücü mutlu sona ulaşacak. Fakat eşitlik sürerse yarış birinciliğinde rakibine 9-8 üstünlüğü bulunan Verstappen, şampiyonluğu elde edecek.

Eşitlik için de 2 senaryo bulunuyor. Bunlardan ilki, pilotlardan birinin 9'uncu, diğerinin en hızlı tur zamanıyla beraber 10'uncu olması. Diğeri ise ikisinin de yarışı puansız tamamlaması. Bu da Verstappen ve Hamilton'ın ilk 10'un dışında kalması veya iki sürücünün de yarışı bitirememesi anlamına geliyor.

Motor sporlarında mekanik ya da elektronik bir arıza yaşanma ihtimali kadar kaza ihtimali de hep mevcut. Bunun yanı sıra Verstappen ile Hamilton arasında gerçekleşebilecek bir kaza olasılığını da yabana atmamak gerek.

Çünkü iki pilot, bu sezon pistte birçok kez karşı karşıya geldi ve bunlardan bazıları kazayla sonuçlandı. Büyük Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda, yüksek süratle dönülen Copse virajındaki temas sonrası aracı pist dışına savrulan Verstappen, Hamilton'ın birinciliğini kontrol için götürüldüğü hastane odasından izledi.

İtalya Grand Prix'sinin 26. turundaki kazada ise iki pilot da yarış dışı kaldı. İkinci virajdaki bordüre çarpan Verstappen'in aracının arkası havalanarak Hamilton'ın otomobilinin üstüne düştü ve arabalar o şekilde kum havuzunda kaldı.

Verstappen'in Brezilya'daki agresif savunması ve Suudi Arabistan'da Hamilton'ın aniden yavaşladığını iddia ettiği Verstappen'e arkadan çarpması, iki ismin yarış dışı kalmasına neden olmadı. Fakat yaşananlar ikili arasındaki tansiyonu daha da tırmandırdı.

Ayrıca 1989, 1990, 1994 ve 1997'de de şampiyonun, klasmanın ilk iki sırasındaki pilotların son yarışta çarpışmasıyla belli olduğu unutulmamalı. 1989 ve 1990'da takım arkadaşları Ayrton Senna ile Alain Prost, 1994'te Michael Schumacher ile Damon Hill, 1997'de ise yine Schumacher ile Jacques Villeneuve çarpışmıştı.

ŞAMPİYONLUK YENİ PUAN SİSTEMİYLE BEŞİNCİ KEZ SON YARIŞTA

Şampiyon pilot, birinciye 25 puan verilen ve ilk 10'un puan aldığı mevcut sistemin uygulanmaya başladığı 2010'dan bu yana 4 defa son yarışta belli oldu. Yarışlardan 3'üne Abu Dabi, birine de Brezilya ev sahipliği yaptı.

2010, 4 sürücünün (Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton) şansını son yarışa taşıdığı, rekabetin zirve yaptığı bir sezon olarak kayıtlara geçti. Son mücadele öncesi zirveden 15 puan uzakta 3. sırada yer alan Vettel, kendisinin birinciliği, şampiyona lideri Alonso'nun 7'nciliği elde etmesiyle kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna uzandı.

Son 2 yılın şampiyonu Vettel, yağmur altında koşulan 2012 Brezilya Grand Prix'sine, Alonso'nun 13 puan önünde başladı. İlk turda attığı spin sonrası son sıraya düşen Vettel, yarışı 6. sırada bitirip şampiyonluk için gereken puanları aldı.

Çifte puan kuralının ilk kez uygulandığı 2014 sezonunun final yarışı, pilotlar klasmanı lideri Hamilton ile 17 puan gerisindeki takım arkadaşı Nico Rosberg'in mücadelesine sahne oldu. Yarışa, takım arkadaşının arkasında 2. sırada devam eden Rosberg, 25. turda otomobilinin enerji dönüşüm sisteminde meydan gelen arıza nedeniyle ancak 14. olabildi ve şampiyonluğu Hamilton'a kaptırdı.

2016 sezonunun son ayağına Hamilton'ın 12 puan önünde giren Rosberg, yarışı 2. sırada bitirerek takım arkadaşının 5 puan önünde kariyerinin tek şampiyonluğunu elde etti.

VERSTAPPEN İLK, HAMILTON REKOR PEŞİNDE

Eski bir Formula 1 sürücüsü Jos Verstappen'in oğlu olan 24 yaşındaki Max, kariyerinin ilk şampiyonluğu için yarışacak. Verstappen bunu başarması halinde F1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak.

36 yaşındaki Hamilton ise 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin ardından 8. kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. F1 tarihinin en fazla yarış birinciliğine (103) ve pole pozisyonuna (103) sahip ismi Hamilton böylece Michael Schumacher ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirmek istiyor.

Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 15 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca Schumacher'in "peş peşe en fazla şampiyonluk yaşayan F1 pilotu" rekorunu da egale etme peşinde.

F1 tarihinde en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:

Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı Michael Schumacher Almanya 7 Lewis Hamilton Büyük Britanya 7 Juan Manuel Fangio Arjantin 5 Alain Prost Fransa 4 Sebastian Vettel Almanya 4 Niki Lauda Avusturya 3 Jack Brabham Avustralya 3 Jackie Stewart Büyük Britanya 3 Nelson Piquet Brezilya 3 Ayrton Senna Brezilya 3

F1 tarihinde en az 4 kez üst üste şampiyonluk kazanan pilotlar şunlar:

Pilot Şampiyonluk serisi Michael Schumacher 5 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Juan Manuel Fangio 4 (1954, 1955, 1956, 1957) Sebastian Vettel 4 (2010, 2011, 2012, 2013) Lewis Hamilton 4 (2017, 2018, 2019, 2020)