Abu Dabi, aşılı tüm yolcular için karantinayı kaldırıyor

Reuters / HABERTURK.COM

Hindustan Times’ın aktardığı habere göre, Abu Dabi Acil Durum, Kriz ve Afet Komitesi, 5 Eylül'den itibaren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE')nin başkentine gelen tam aşılı yolcuların karantinaya alınmasının gerekmeyeceğini duyurdu.

Reuters, Abu Dabi hükûmetinin medya ofisinin Twitter'da yaptığı açıklamaya referans verdi. Başkentte pazar gününden itibaren uluslararası destinasyonlardan gelen tüm aşılı yolcular için karantina ihtiyacının ortadan kaldıracağını yazdı.

Ancak perşembe günü yapılan açıklamada, Abu Dabi'ye uçağa binmeden önce tüm yolcuların, kalkıştan sonraki 48 saat içinde geçerli olacak negatif bir PCR testi sonucu sunması ve tüm yolcuların ayrıca Abu Dabi'ye vardıklarında da bir PCR testi yapması gerektiğine dikkat çekildi.

Twitter açıklamalarında, yeşil liste destinasyonlarından gelen aşılı vatandaşlar, sakinler ve ziyaretçilerin emirlikte kalıyorlarsa karantinaya girmesine gerek kalmadığını ancak 6. günde başka bir PCR testi sunmaları gerektiğini bildirildi.

Yeşil liste dışındaki aşılı vatandaşların ise 4.ve 8.günlerde PCR testleri yaptırması gerekiyor.

Aşısız vatandaşlar, sakinler, yolcular ve aşıdan muaf olan gelen yeşil listeden gelen ziyaretçiler karantina uygulamasından muaf tutuluyor 6 ve 9.günde PCR testi sunmaları gerekiyor.

Yeşil liste dışından gelen yolcuların 10 gün karantinaya alınarak seyahatlerinin 9. günde PCR testi yapmaları gerektiği bildirildi.