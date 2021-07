Putin kitabının yazarı, milyarderlerle mahkemelik

Reuters / HABERTURK.COM

İngiliz gazeteci Catherine Belton, 2020 yılında çıkartmış olduğu kitapta, Putin'in iktidara yükselişini ve 1999'da Kremlin'deki en iyi işi kazandıktan sonra eski Sovyet casus servislerinden kaç arkadaşının zengin ve nüfuzlu pozisyonlara yükseldiğini anlatmıştı.

HarperCollins’in yayıncısı olduğu ve gazeteci Catherine Belton tarafından yazılan kitabın adı ise ‘‘Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West’’.

İş adamlarının avukatları, kitaptaki pasajların karalayıcı olduğunu söylemeye hazırlanıyor. İngiltere’nin Chelsea FC Spor Kulübü’nün sahibi Rus- İsrailli milyarder Abramovich, kitabı yayımlayan şirkete ve yazara dava açacak.

Yayınevi HarperCollins ise "Bu beğenilen ve çığır açan kitabı ve önemli ölçüde kamu yararına olan konularda haber yapma hakkını sağlam bir şekilde savunacağını" söylüyor.

Eski bir Financial Times Moskova muhabiri olan ve güncel olarak Reuters özel muhabiri olan Belton, yorum yapmayı reddederken HarperCollins'i temsil eden hukuk firması Wiggin de yorum talebine yanıt vermedi.

Reuters, dev petrol şirketi Rosneft'in yorum talebine dönüş yapmadığını aktardı.

Abramovich’in avukatları, Chelsea takımının, Abramovich tarafından satın alınmasına ilişkin asılsız iddialarda bulunduğunu ve bu tür iddiaların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Abramovich aynı açıklamada, "Bu kitaptaki asılsız iddiaların sadece kişisel itibarım üzerinde değil, Chelsea Futbol Kulübü'nün faaliyetleri açısından da zarar verici bir etkisi var" ifadelerinde bulundu.