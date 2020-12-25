Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar´a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.

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